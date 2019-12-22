Dünya Twitter 88 bin Suudi hesabı kapattı
ORTADOĞU

Twitter 88 bin Suudi hesabı kapattı

Twitter, Suudi Veliaht Prens Muhammed b. Selman’ın muhalifleri susturmak üzere kurduğu maaşlı trol ordusuna darbe vurdu. Suudi merkezli 88 bin hesabı kapattığını duyuran Twitter, hesaplardan 6 bininin Riyad’ın propaganda faaliyetlerinde yer aldığını belirtti. Gerekçe olarak hesapların manipülasyon politikalarını ihlal etmesi gösterildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Veliaht Prensi Selman
Suudi Veliaht Prensi Selman

Ülkesindeki muhalifleri susturmak ve Riyad yönetiminin desteklediği propaganda faaliyetlerinde yer alması için 3 bin dolar maaşla sosyal medyada trol ordusu kuran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Twitter’dan darbe yedi. Şirket, Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter kullanıcısının hesabını “yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaydıkları” gerekçesiyle kapattıklarını açıkladı.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILDI

Şirket hesabından konuya ilişkin açıklama yapan sosyal medya platformu Twitter, kapsamlı bir araştırma sonrası bu kararı aldıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetiminin desteklediği propaganda faaliyetlerinde yer aldığı kaydedilirken, bu hesapların Suudi yetkililer hakkında pozitif bilgi yaydığı ifade edildi. Ayrıca İran’a yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan’ın bölgesel çıkarları konusunda çeşitli propaganda yapan söz konusu hesapların, otomatik e-mail ve paylaşım için üçüncü parti programlar kullandığı kaydedildi.

MANİPÜLASYON POLİTİKASINI İHLAL ETTİ

Açıklamada, “Bugün, platformumuzun manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattığımız 5 bin 929 hesap ile ilgili kapsamlı veri paylaşıyoruz. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu hesapların, Twitter üzerinden yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaymak suretiyle Suudi Arabistan destekli bilgi operasyonunda yer aldığını fark ettik” ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKET MEN EDİLDİ

Öte yandan, yapılan propaganda faaliyetlerinin “Smaat” adlı Suudi Arabistan merkezli bir sosyal medya ve pazarlama şirketi tarafından yönetildiği ifade edildi. Bu şirketin aynı zamanda Suudi devletine ait resmi kuruluşların sosyal medya hesaplarını da yönettiği kaydedilen açıklamada, şirket ve şirket yöneticilerinin de Twitter’dan men edildiği belirtildi.

Kankası da sabıkalı

  • Muhammed bin Zayed
  • Ortadoğu’da son dönemde yaşanan kargaşa, kaos ve darbelerin baş sorumlusu, Suudi Veliaht Prensin kankası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in sanal çetesi de geçtiğimiz aylarda büyük bir darbe yemişti. Twitter, Eylül ayında, BAE ve Mısır merkezli 5 bin hesabı askıya almıştı. Söz konusu troll hesaplar, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesinin ardından, sosyal medya üzerinden, Türkiye’yi ve Türk medya kuruluşlarını hedef alan yoğun kara propaganda faaliyetlerinde de bulunmuştu. Kapatılan hesaplar arasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde kilit rol oynayan, Muhammed bin Selman’ın eski danışmanı Suud el-Kahtani de bulunuyordu.

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