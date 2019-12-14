Twitter’da Trump Greta kapışması

Trump, kişisel Twitter hesabında konuyla ilgili paylaştığı mesajda, “Çok gülünç. Greta önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski usul güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol” ifadelerini kullandı. Thunberg, Trump’ın mesajının ardından kişisel Twitter hesabının profil bölümünü değiştirerek, “Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor.” ifadelerini ekledi.
FOTOŞOP OPERASYONU
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- Öte yandan Trump’ın ekibi Greta Thunberg’in Time Yılın Kişisi seçilmesinin ardından Trump’ın yüzünü genç iklim aktivistinin vücudunun üstüne fotoşopla düzenledi. Twitter’daki resmi Trump War Room (Trump Savaş Odası) ekibi derginin üzerinde oynanmış kapak resmini paylaştı. Resmin yorum kısmına, “İş sözlerini tutmaya geldiğinde sadece bir tane Yılın Kişisi var.” ifadeleri yazıldı. Trump’ın tuttuğu sözler ise, “Ekonomiyi Canlandırmak, Rekor İş İmkanı Yaratımı, Tarihsel Vergi İndirimleri,#AmericaFirst (ÖnceAmerika) Ticaret Anlaşmaları, DEAŞ’ı Yok Etmek, Duvarı İnşa Etmek” olarak sıralandı.