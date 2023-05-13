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Dünya

Twitter’in yeni CEO’su Yaccarino oldu

Sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunun medya ve reklamcılık sektöründe tanınan Linda Yaccarino olduğunu açıkladı.

08:57 . 13/05/2023 Cumartesi
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Linda Yaccarino

Linda Yaccarino

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter’ın yeni CEO’su belli oldu. Şirketin sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda, Twitter’ın yeni CEO’sunun Linda Yaccarino olduğunu açıkladı. Kendisinin ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanacağını belirten Musk, Yaccarino’nun ise Twitter’ın ticari faaliyetleriyle ilgileneceğini söyledi. Musk, Linda ile çalışmayı dört gözle beklediğini vurguladı.


Penn State Üniversitesi’nden Liberal Sanatlar Fakültesi Telekomünikasyon Sistemleri mezunu Linda Yaccarino, Turner Entertainment ve dünyaca ünlü medya şirketi NBCUniversal’da üst düzey yöneticilik yapmıştı.


Öte yandan iş insanı milyarder Elon Musk, geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter’da aralarında CEO Parag Agrawal’ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey yöneticinin görevlerine son vermişti. Musk bugün yaptığı açıklamada, Twitter’ın yeni CEO’sunun 6 hafta içinde göreve başlayacağını duyurmuş, ancak isim vermemişti.



#Twitter
#Elon Musk
#Linda Yaccarino
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