UAEA Başkanı Grossi'den korkutan açıklama: Zaporijya yakınlarında mayınlar gözlemlendi

Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmaları 7. güne girerken, ülkedeki Korfu Adası'ndan yangın haberi geldi. Her iki bölgede alevler evlere ve otellere ulaştı. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar alevlerin hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 40 bin kişi evlerinden ve otellerden tahliye edilirken, hava koşullarının daha da kötüleşebileceği tahmin ediliyor. Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini söyledi. Öte yandan Rodos Adası'ndan tahliye edilen 95 turist, feribotla Marmaris'e getirildi.