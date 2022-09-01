Dünya UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santraline ulaştı
AVRUPA

UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali’ne ulaştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdiği bildirildi. Zaporijya şehrinden çıkan Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyeti taşıyan konvoy, Rus ordusunun kontrolündeki bölgeye girmek üzere Vasilyevka kontrol noktasından geçti. Heyet incelemelerde bulunmak üzere Zaporijya Nükleer Santrali’ne ulaştı.

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Haber Merkezi AA
UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali’ne ulaştı
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom da sosyal medya hesabı üzerinden, heyetin santrale girdiğine dair bilgi paylaştı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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