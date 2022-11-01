Dünya UAEA Ukraynada kirli bomba iddialarını araştırıyor
AVRUPA

UAEA Ukrayna’da kirli bomba iddialarını araştırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’nın talebi üzerinde Ukrayna’daki iki nükleer tesiste UAEA müfettişlerinin Rusya’nın “kirli bomba” iddialarını araştırdığını ifade etti. Rusya’nın Ukrayna'nın kendi topraklarında `kirli bomba` kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna’da teftişe başladı.

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UAEA Ukrayna’da kirli bomba iddialarını araştırıyor
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’nın talebi üzerinde Ukrayna’daki iki nükleer tesiste UAEA müfettişlerinin Rusya’nın “kirli bomba” iddialarını araştırdığını ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna'nın kendi topraklarında `kirli bomba` kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna’da teftişe başladı.

UAEA tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın talebi üzerinde Ukrayna’daki iki nükleer tesiste UAEA müfettişlerinin Rusya’nın “kirli bomba” iddialarını araştırdığı duyuruldu.

Açıklamada, UAEA müfettişlerinin Ukrayna'daki iki yerde doğrulama faaliyetlerine başladığı belirtilerek, araştırmanın yakında tamamlanacağı ifade edildi.

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