UAEA Ukrayna’da kirli bomba iddialarını araştırıyor

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CHP'li Özel 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna yanıt verdi: Masada en ufak sorun olsa Kemal Bey fedakarlığı seçer

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak parti içerisinde bu durumun olumlu karşılandığını fakat kararın 6'lı masada olduğunu söyledi. Özel, herhangi bir sorun çıkması halinde ise " Kemal Bey talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer." ifadelerini kullandı.