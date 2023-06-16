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Dünya

UAEA Zaporijya’yı 'gözaltına' aldı: Olası bir kazaya karşı düzenli olarak izleyecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafeal Mariano Grossi, 6 Haziran’da Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın patlatılmasının ardından olası bir nükleer kazanın yaşanmasını önlemek için Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki gelişmelerin düzenli olarak izleneceğini söyledi.

07:45 . 16/06/2023 vendredi
AA
Zaporijya Nükleer Santrali

Zaporijya Nükleer Santrali

Nükleer santraldeki reaktörlerin soğutulması için Kahovka Barajı’ndan kullanılan su seviyesindeki düşüş nedeniyle burada incelemelerde bulunan Grossi, Twitter’dan değerlendirmelerinin yer aldığı bir video mesaj paylaştı.


Grossi, Kahovka Barajı’nın yıkılmasının en ciddi sonuçlarından birinin nükleer santrali soğutmak için kullanılan su seviyesinin azalması olduğunu ifade etti.

Halihazırda su seviyesinin nükleer santrali soğutmak için yeterli olduğunu ifade eden Grossi, ancak daha ilerisi için su seviyesinin yeterli düzeyde tutulabilmesi amacıyla alternatif önlemler üzerinde çalıştıklarını aktardı.


Grossi, savaşın başlamasından bu yana 4’üncü kez Zaporijya Nükleer Santrali’ni beraberindeki heyetle ziyaret ettiğini kaydederek, "Durumu değerlendirmek için gerekli ölçüde bilgi edindiğimize inanıyorum. Nükleer bir kazanın önlenmesini sağlamak amacıyla gerekli desteği verebilmek için oradaki (Zaporijya Nükleer Santrali) gelişmeleri düzenli olarak izleyeceğiz." dedi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın 6 Haziran'da patlatılmasının ardından UAEA Başkanı Grossi, gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.


​​​​​​​Grossi ve beraberindeki heyet,13 Haziran Salı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de görüşmüştü.




#Grossi
#Kahovka
#UAEA
#Viyana
#Zaporijya
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