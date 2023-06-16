UAEA Zaporijya’yı 'gözaltına' aldı: Olası bir kazaya karşı düzenli olarak izleyecek

Grossi, savaşın başlamasından bu yana 4’üncü kez Zaporijya Nükleer Santrali’ni beraberindeki heyetle ziyaret ettiğini kaydederek, "Durumu değerlendirmek için gerekli ölçüde bilgi edindiğimize inanıyorum. Nükleer bir kazanın önlenmesini sağlamak amacıyla gerekli desteği verebilmek için oradaki (Zaporijya Nükleer Santrali) gelişmeleri düzenli olarak izleyeceğiz." dedi.