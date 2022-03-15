Dünya Üç başbakan Kieve gidiyor Zelenskiy ile görüşecekler
AVRUPA

Üç başbakan Kiev'e gidiyor: Zelenskiy ile görüşecekler

Ukrayna'ya bugün işgalin başlangıcından bu yana en üst düzey ziyaret gerçekleşiyor. Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Kiev'de Zelenskiy ile buluşacak. Çekya Başbakanı Petr Fiala, iki mevkidaşıyla birlikte Avrupa Birliği'ni temsilen Kiev'i ziyaret edeceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Üç başbakan Kieve gidiyor: Zelenskiy ile görüşecekler
Zewlenskiy

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20 gündür devam ederken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Janša ve Çekya Başbakanı Petr Fiala savaş hakkında değerlendirmelerde bulunmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girme kararı aldı. Üç başbakan Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşecek.

ZİYARETİN AMACI DESTEK PAKETİ SUNMAK

Polonya'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaretin amacı, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığına tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmek ve Ukrayna devleti ve toplumuna geniş bir destek paketi sunmaktır" ifadeleri kullanıldı

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