Üç gün kapatıldılar

Dün Lübnan'ın Ghazieh kentinde silahla bankaya giren ve dondurulmuş hesaptaki parasını isteyen kişi polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıların artması üzerine Lübnan Bankalar Birliği, pazartesi itibarıyla tüm bankaların üç gün süreyle kapalı kalacağını duyurdu. Birkaç gün önce Beyrut’ta bir grupla beraber banka önünde eylem yapan kadın, oyuncak silahla girdiği şubeden ‘kanser tedavisi gören kız kardeşi için’ hesabındaki 13 bin doları çektiğini söylemişti. Geçen ay da başkentte bir bankayı silahla basan, çalışanları rehin alan ve parasını isteyen kişi, Lübnan'da bir anda kahramana dönüşmüş; bu olayın ardından ülke genelinde banka baskınları artmıştı. Enflasyonun yaklaşık yüzde 170'i bulduğu Lübnan'da 4 Ağustos 2020’de yaşanan ve 200'den fazla kişinin öldüğü Beyrut Limanı patlaması ülke ekonomisine büyük darbe vurmuştu. Lübnan bankaları kriz nedeniyle 2019'dan bu yana hesaplardaki döviz cinsinden birikimleri dondurdu

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