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Üç günde ikinci suikast

Üç günde ikinci suikast

İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastından 3 gün sonra bu kez de Devrim Muhafızları Komutanlarından Müslüm Şehdan’ın suikastıyla sarsıldı. Şerdan, İHA saldırısı sonucu 3 korumasıyla birlikte öldürüldü. İran Uzmanı Taha Kermani, İsrail’in, Biden’ın gelişi sürecinde İran’ı hataya zorlamaya çalıştığını belirterek, “Saldırılara yenileri de eklenecek” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Muhsin Fahrizade
Muhsin Fahrizade

İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastından 3 gün sonra bu kez de Devrim Muhafızları Komutanlarından Müslüm Şehdan’ın öldürülmesiyle sarsıldı. Şerdan’ın, Irak üzerinden Suriye’ye geçtikten kısa bir süre sonra, Deyrizor’un doğusundaki Elbukemal ilçesindeki Suveyiyye köyü yakınlarında İHA saldırısı sonucu 3 korumasıyla birlikte öldürüldüğü belirtiliyor.

YENİ SUİKASTLER OLACAK

  • ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesiyle birlikte İsrail’in suikast unsurlarını sahaya sürmesi dikkat çekiyor. Önce Fahrizade, arkasından da Şehdan’ın öldürülmesinin ABD-İran ilişkilerini engellemek için planlandığını belirten İran Uzmanı Taha Kermani, şunları anlattı: “Trump başkanlığa veda ederken, İsrail’den bir hamle bekliyorduk. Bu saldırılara yenileri de eklenecek. Ciddi manada sıkışan İran’ın durumu idare etmekten başka çaresi yok. Müzakereler başlayana kadar,’intikamı alacağız’ söylemleriyle durumu kurtarmaya çalışacaklar.”

Taha Kermani

İRAN HATAYA ZORLANIYOR

İsrail’in bu saldırılarla Trump’ın gidişi ve seçilmiş başkan Joe Biden’ın gelişi sürecinde İran’ı hataya zorlamaya çalıştığını aktaran Kermani, “Trump’ın çekildiği anlaşmada, Biden’in gelmesiyle büyük olasılıkla İran’la yeni müzakerelere başlanacak. Olumlu mesajları ABD tarafından da alıyoruz. Trump’ın bu anlaşmadan çıkması eleştirilmişti, yeni bir anlaşmaya varmak için müzakereye oturmak çok muhtemel görünüyor. Bu anlaşmanın yeniden yapılmasını engellemek isteyenlerin başında İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu geliyor” diye konuştu.

TAHRAN’DA 7 SUİKAST

  • Kermani, “2010’dan sonra İran’da 7 suikast düzenlendi. Bunların hepsi İranlılara yönelik, hepsi Tahran’da gerçekleştirilmiş. İran bu saldırıların hiçbirine engelleyememiş. İlginç olan bir başka nokta ise 2013’ten sonra İran’da tüm yetkililer istisnasız nükleer enerji uzmanlarının güvenliğinden sorumlu Devrim Muhafızları ordusudur. Böyle bir durum olunca, Devrim Muhafızları’nın İran’daki konumunu düşünecek olursak, tüm ekonomik imkanlar ellerinde, Hamaney’e direkt bağlı oldukları için kimseye hesap vermiyorlar, siyasi gücü ortada.. İcraate geldiklerinde ise İsrail istediği şekilde vuruyor” değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılarda benzerlik var

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Doç Dr. Ali Burak Darıcılı, Müslüm Şerdan ve Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikastlerin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, saldırısıyla benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Darıcılı, “Öldürülen 3 isim İran rejimi için çok önemli. Saldırılar ABD- İsrail ortak yapımı gibi duruyor” dedi. Muhsin Fahrizade’nin üzerinde uydudan yönetilen makineli tüfeğin yer aldığı bir pikap aracılığıyla öldürüldüğü iddialarını hatırlatan Darıcılı, “Saldırıya ABD uydu ve teknik destek sağlamış, suikastın sahadaki uygulayıcısı ise İsrail tarafından organize edilmiş olabilir” diye konuştu.

Ali Burak Darıcılı
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