'Üç Kardeş 2021' tatbikatı sona erdi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen “Üç Kardeş 2021” tatbikatının kapanış törenine, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyn katıldı.

İHA

Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasından ardından Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev konuşma yaptı. Ortak tatbikatların tamamlanmasından dolayı askerleri tebrik eden Mirzeyev, “Katılımcılar yüksek beceriler gösterdiler ve görevleri başarıyla tamamladılar. Eminim tatbikatlar sırasında becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra mesleki hayatınız için çok faydalı olacak fikir ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatınız olmuştur. Ortak tatbikatlar, halklarımız arasındaki dostluk ve ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğinin bir örneğidir. Üç kardeş ülkenin askerlerinin talim sahasında bir arada olmaları ve omuz omuza görev yapmaları hepimizi gururlandırdı” diye konuştu.

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GÜNDEM Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'dan ortak tatbikat: 'Üç Kardeş 2021' yarın başlıyor

İHA

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan törende yaptığı konuşmada, “Üç Kardeş-2021” tatbikatının başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, “Aramızdaki kardeşlik bağları çok güçlüydü ve büyümeye devam edecek. Üç ülkenin özel kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği, eğitim ve öğretim faaliyetleri devam edecektir” dedi.

İHA

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyn ise “Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan’dan gelen özel kuvvet askerlerinin kardeşlerin omuz omuza verdiği ortak tatbikata şahit olmak benim için büyük bir onur ve gururdur. Tatbikat sırasında özel kuvvetlerin gösterdiği profesyonellik takdire şayandır. Üç Kardeş-2021 tatbikatı amacına ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

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İHA

Konuşmaların ardından eğitimlere katılan askeri personele hediyeler takdim edildi ve bundan sonraki görevlerinde başarılar dilendi.

İHA

Kapanış töreni, müzik ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

FOTOĞRAF 7 Üç Kardeş 2021 ismi verilen tatbikat öncesinde düzenlenen törende üç ülkenin milli marşları seslendirildi, bayrakları göndere çekildi. Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın dost ve kardeş ülkeler olduklarını, bu ilişkilerin merkezinde üç ülke halklarının yakınlığının yattığını kaydetti. Mirzeyev, Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı başlattığı 44 günlük karşı taarruzun ilk gününden itibaren Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a gösterdiği dayanışma ve desteğin bunun kanıtı olduğunu vurguladı. Üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirten Mirzeyev, Üç Kardeş 2021 tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu söyledi. Tören, müzik ve dans gösterileriyle devam etti. Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar sürecek. 'Üç kardeş' Bakü'de: Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinden ortak tatbikat Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikata başladı. Ortak tatbikata "Üç Kardeş 2021" ismi verildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:12 Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında silahlar ateşlendi Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla dün başlayan 'Üç Kardeş 2021' tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan Üç Kardeş 2021 tatbikatının çeşitli silahlarla yapılan atışlarla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, tatbikata uygun olarak askerlerin otomatik silah, keskin nişancı tüfeği ve bomba atar kullanarak atış yaptıkları bildirildi. BiP'te paylaş

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