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Üç ülkenin dışişleri bakanları 14 Mart'ta Pekin'de buluşuyor: Ana gündem İran'ın nükleer programı

Üç ülkenin dışişleri bakanları 14 Mart'ta Pekin'de buluşuyor: Ana gündem İran'ın nükleer programı

15:1612/03/2025, Çarşamba
DHA
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Zirve 14 Mart'ta yapılacak.
Zirve 14 Mart'ta yapılacak.

Pekin, Moskova ve Tahran'ın, İran'ın nükleer programıyla ilgili Pekin'de zirve toplantısı yapacağı açıklandı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili toplantı Çin, İran ve Rusya'nın katılımıyla 14 Mart'ta başkent Pekin'de düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşu'nun başkanlık edeceği toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katılacak. Toplantıda İran'ın nükleer programı ve tarafları ilgilendiren diğer konular ele alınacak.

#İran
#Çin
#Rusya
#Nükleer Program

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