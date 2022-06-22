Uçak acil iniş yaptıktan sonra alev aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Red Air'in Santo Domingo'dan kalkan 203 sefer sayılı uçağı alev almadan önce küçük bir binayı ve bir iletişim kulesini yok ederek pistten çıktı. Ön raporlar, iniş takımlarında bir şeylerin ters gitmiş olabileceğini gösteriyor.

Olay yerel saatle 17.30 sıralarında meydana geldi.

Kaza sonrası uçağın sağ kanadında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Ancak, havaalanının güney tarafındaki iki pist halen kapalı.

Uçak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçakta bulunan 125 yolcu ve 11 mürettebattan dördü hafif yaralandı.

Raporlara göre, bunlardan üçü bölge hastanesine nakledildi.