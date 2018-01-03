DünyaUçak kalkmayınca kanadına oturdu
AVRUPA

Uçak kalkmayınca kanadına oturdu

Ryanair'in Londra- Malaga seferini yapan yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 1 saat rötar yapan uçakta bulunan 50'li yaşlarında bir adam 'astım hastası olduğu gerekçesiyle' uçağın kanadına çıktı.

Haber MerkeziDiğer
Görgü tanıkları adamın astım hastası olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini de ifade etti.
Görgü tanıkları adamın astım hastası olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini de ifade etti.

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in Londra-Malaga uçağı ilginç anlara sahne oldu. İspanya'dan kalkmak üzere hazırlanan uçakta 50'li yaşlarında bir yolcu, bir anda acil çıkış kapısından fırlayarak kanada çıktı.

İsmi açıklanmayan adamın, 'astım hastası' olduğu için çıkmak istediği, uçaktan ayrılamayınca da böyle bir yola başvurduğu öne sürüldü.

Olaya anında müdahale edildi

Uçağın kanadında oturan adam tüm çabalara rağmen kalkmayınca havaalanı güvenliği olaya müdahale etti. Yolcuların ismi açıklanmayan adamı ikna etmeye çalıştığı ancak bunu başaramadıkları aktarıldı. El bagajıyla birlikte uçağın kanadına yönelen adamın bu anlarını kaydeden yolcular da gülmekten kendini alamadı.

Yolcunun 50li yaşlarda bir Polonya vatandaşı olduğu açıklandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi uçakta bulunan yolcularla görüştü. Görgü tanıkları adamın bir anda, 'Ben kanada gidiyorum' diye bağırarak acil çıkışa yöneldiğini aktardı.

Görgü tanıkları adamın astım hastası olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini de ifade etti.

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