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Uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetmişti: Güney Kore kuş çarpması riskine karşı harekete geçti

Uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetmişti: Güney Kore kuş çarpması riskine karşı harekete geçti

09:346/02/2025, الخميس
IHA
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Pilot, kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediği ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklamıştı.
Pilot, kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediği ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklamıştı.

Güney Kore hükümeti, 179 kişinin ölümüne yol açan Jeju Air kazasının ardından harekete geçti. Uçaklara kuş çarpmasını önlemek amacıyla tüm havaalanlarına termal görüntüleme kameraları ve radar sistemleri kurulacağı açıklandı.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarpmış, 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni havacılık güvenlik planına göre, şu anda sadece Incheon, Gimpo, Gimhae ve Jeju havaalanlarında bulunan ve kuş çarpmasını önlemede kullanılan termal kameraların ülkedeki 15 havaalanının hepsine kurulacağı bildirildi. An itibariyle sadece Incheon ile Jeju havaalanlarında bulunan ve kuşları korkutmak için ses ve ultrasonik dalgalar yayan caydırıcı cihazların kullanımının ise yaygınlaştırılacağı kaydedildi. Ayrıca, uçaklara erken uyarı sağlamak amacıyla tüm havaalanlarına kuş algılama radarları yerleştirileceği aktarıldı. Havaalanlarında kuş çarpmasını önlemek üzere görevlendirilen personel sayısının ise artırılacağı ve en az 2 personelin her zaman görev başında olmasının sağlanacağı belirtildi.


179 kişi hayatını kaybetmişti

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimimdeki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediği ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığı açıklanmıştı.


Uçağın motorlarında kuş çarpması izlerine rastlanmıştı

Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ön kaza inceleme raporunda ise, kuş çarpması ihtimaline dikkat çekilerek,
"Her iki motor da incelenmiş ve tüyler ile kan lekeleri bulunmuştur"
denilmişti. Ayrıca, uçağın motorlarında göçmen bir tür olan Baykal Ördeği DNA'sına rastlandığı kaydedilmişti. Kazanın kesin nedenine dair araştırmaların sürdüğü vurgulanmıştı.
#Güney Kore
#uçak kazası
#kaza

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