Uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetmişti: Güney Kore kuş çarpması riskine karşı harekete geçti

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni havacılık güvenlik planına göre, şu anda sadece Incheon, Gimpo, Gimhae ve Jeju havaalanlarında bulunan ve kuş çarpmasını önlemede kullanılan termal kameraların ülkedeki 15 havaalanının hepsine kurulacağı bildirildi. An itibariyle sadece Incheon ile Jeju havaalanlarında bulunan ve kuşları korkutmak için ses ve ultrasonik dalgalar yayan caydırıcı cihazların kullanımının ise yaygınlaştırılacağı kaydedildi. Ayrıca, uçaklara erken uyarı sağlamak amacıyla tüm havaalanlarına kuş algılama radarları yerleştirileceği aktarıldı. Havaalanlarında kuş çarpmasını önlemek üzere görevlendirilen personel sayısının ise artırılacağı ve en az 2 personelin her zaman görev başında olmasının sağlanacağı belirtildi.