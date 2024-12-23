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Uçak yerleşim yerine düştü: Aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Uçak yerleşim yerine düştü: Aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

11:0223/12/2024, Pazartesi
AA
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Brezilya'da uçak kazası
Brezilya'da uçak kazası

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan turistik şehir Gramado'da küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, uçağın önce bir binanın bacasına, ardından bir evin ikinci katına çarptıktan sonra bir mobilya mağazasının üzerine düştüğünü belirtirken yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini ifade etti.

Brezilya'da, küçük uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinde küçük uçak düştü. Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.


Açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait küçük uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.


Uçaktaki aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiği, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin de yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.


Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada da uçağı kullanan iş insanının, eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.


Sosyal medyada, kaza anına ve uçağın enkazına ilişkin görüntüler paylaşıldı.



#uçak kazası
#dünya
#Brezilya

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