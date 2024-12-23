Uçak yerleşim yerine düştü: Aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Brezilya'da, küçük uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait küçük uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.

Uçaktaki aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiği, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin de yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada da uçağı kullanan iş insanının, eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.