Uçaktan 1 tonluk bomba atıldı

Terörist İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne attığı bombanın düşüşüne dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti, bunun bir roketin ötesinde JDAM donanımlı yaklaşık 1 ton ağırlığındaki Mark 84 (MK-84) bombası olabileceğine işaret ediyor. “JDAM kiti” MK-84 gibi bombaların kuyruk dahil arka kısmını oluşturarak, mühimmatı GPS üzerinden güdümlü hale getiriyor. Mühimmatın özeliklerine bakıldığında MK-84, 2000 libre yani yaklaşık 1 ton ağırlığında. Havadan yere atılan bu mühimmatta yaklaşık 430 kg TNT patlayıcı bulunuyor.





EN BÜYÜKLERDEN BİRİSİ

Bu bombaya JDAM güdüm sistemi takılınca da en kötü hava şartlarında dahi (0 mt görüş dahil) nokta atışı yapılabiliyor. Atılan bomba, genel maksat bombalarının en büyüğü durumunda ve her türlü hedefe de kullanılabiliyor. Bu bombalara burun ve kuyruk tapası takılabiliyor. Sert betona dayanıklı başlık da takılarak sığınak gibi yerlerde kalın betonu delip yerin altında patlaması sağlanıyor. İsrail’in Gazze’de yaptığı diğer saldırıların görüntülerinde ise bombalara gecikmeli patlama ayarı yapıldığı anlaşılıyor. Çünkü bombanın çarpınca hemen çatıda değil, binanın zemin katlarında patlayıp binayı yıkması hedefleniyor. Bu bombaları saldırısında kullanan İsrail, her hedefe bu bombadan 2 tane atıyor. İlk bomba yolu açarken, diğer bomba da patlamanın etkisini büyüterek zayiatı artıyor.





Bombaya krater ayarı

Patlama etkisi büyük yıkıma yol açan MK-84 bombası yere düştüğünde çöküntü şeklinde çukur oluşturabiliyor. MK-84’ün yerdeki etkisi sonucu 15,2 m genişliğinde ve 11 metre derinliğinde bir krater oluşturabildiği belirtiliyor. İsrail’in krater benzeri bir delil bırakmamak için bombanın yere çarpmadan önce belli bir yükseklikte havada patlamasını sağlayan türden tapa kullanmış olabileceği değerlendiriliyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan konuyla ilgili şunları söyledi: “Genellikle toplu hedeflere yönelik saldırılarda, mühimmat tapaları yere çarpmadan, 50-100 metre yukarıda patlatılabilecek şekilde zaman ayarlı hale getirilebiliyor. Böylece saldırının etkisi artırılıyor. Patlama sonrası oluşan izlere bakılırsa mühimmatın erken patlayacak şekilde ayarlandığı, etkisinin daha fazla olması için havada infilakın amaçlandığı ifade edilebilir.”





Roket iddiası dezenformasyon

Savunma teknolojileri uzmanı Dr. Arif Emre Örün, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında, nokta atışı operasyondan ziyade topyekün yıkma ve yok etme amacı güdüldüğünü, bu sebeple tek seferde en fazla tahribat oluşturacak MK serisi bombaların tercih edildiğini söyledi. Örün, “İsrail tarafında saldırıyı Hamas’ın gerçekleştirdiğine dair dezenformasyon gayreti var fakat patlamanın şiddetine dair teknik analiz yapıldığında Hamas’ın elinde bulunan teknolojiyle gerçekleştirilemeyeceği ortada” diye konuştu.



