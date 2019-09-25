Dünya Üçlü bildiriye sert tepki
ORTADOĞU

Üçlü bildiriye sert tepki

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Saudi Aramco saldırısından İran'ın sorumlu olduğunu belirten ortak bir bildiri yayınlayan ve nükleer anlaşmada taahhütlerini yerine getirmeyen Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, İran-Irak Savaşı sırasında da Saddam Hüseyin'e destek verdiğini belirterek, bu ülkelere tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boris Johnson (sol) Angela Merkel (orta) Emmanuel Macron (sağ)
Boris Johnson (sol) Angela Merkel (orta) Emmanuel Macron (sağ)

Bakiri "Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, Saddam'a silah ve siyasi destek sağlıyordu. Almanya da Baas rejimine kimyasal silah veriyordu. Aynı ülkeler bugün de nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymuyor ve İran'a karşı ortak bildiri yayınlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakıri

PAPAĞAN GİBİ TEKRARLIYORLAR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin 14 Eylül'de Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasını eleştirdi. Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır. Bu sorun; bağımsız yol izlemek için güçlü irade sergilemek, ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamamak ve nükleer anlaşmaya uymak ile çözülebilir" değerlendirmesini yaptı.

  • Bölge hassas şartlardan geçiyor
  • Ruhani
  • Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün New York'ta Basra Körfezi ve Ortadoğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletmeyi temenni ettiklerini söyledi. Ruhani, "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor. Bölge halkının Basra Körfezi ve Ortadoğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletebilmeyi ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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