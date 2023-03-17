Üçlü masa Almanya’yı kilitledi

Almanya’da 16 yıllık Merkel iktidarının sonunda büyük pazarlıklar sonrasında, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında kurulan üçlü koalisyon hükümeti krize girdi. Reuters’ın analiz haberine göre koalisyonun kurulmasının üzerinden henüz bir sene geçmesine ve temel yapısal sınamalarla karşı karşıya bulunulmasına rağmen, üç parti arasında derin anlaşmazlıklar suyun üzerine çıkarken, ülkeyi ve Avrupa’yı ilgilendiren kritik konularda karar alma süreçleri ertelenme noktasına geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koalisyon ortaklarının taleplerini dikkate aldığını göstermek için uyguladığı politikanın bedelini Almanya’nın ödediği kaydediliyor.

RÖVANŞ ARAYIŞINA GİRDİLER

Reuters’e konuşan üst düzey bir Alman hükümet yetkilisi, esas birlikteliğin gösterilmesi gereken süreçte, koalisyon üyelerinin öncelik verdikleri siyasi konularda, “rövanş zamanı” olarak gördükleri süreçte kafa kafaya geldiklerini ifade etti.

BÜTÇE SUNUMU ERTELENDİ

Yeşiller ve SPD, düşük-karbon tüketimini önceleyen enerji politikalarına hızlı geçişi öngörürken, liberal eğilime sahip FDP’nin kamu bütçesinden sosyal harcamalar ve vergi artışları konusunda muhalefet ettiği belirtiliyor. Öyle ki geçen hafta FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner’in koalisyon içindeki anlaşmazlık nedeniyle 2024 bütçesi sunumunu ertelediği kaydedildi.

KRİTİK PROJELER ASKIDA

Taraflar arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren ING Almanya baş ekonomisti Carsten Brzeski, sürecin Almanya için kritik öneme sahip projelerin akamete uğrama riskini taşıdığını belirtti. Üçlü koalisyon arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, kamu altyapı yatırımlarının inşasının hızlandırılması, yenilenebilir enerji projelerinde bürokrasinin azaltılması veya motorin ya da gaz ile çalışan ısıtıcıların yasaklanması gibi 30 civarında hükümet eyleminin dondurucuda olduğu belirtildi.

HÜKÜMET İÇİNDEKİ MUHALEFET

Seçim kaygısı ve koalisyon ortakları arasındaki farklılıklar, zaten geleneksel olarak karar alma süreçleri yavaş işleyen Alman siyasi sistemini kilitlenme noktasına getirmiş durumda. Koalisyonda, partilerin kendi gündemlerine yoğunlaşma tehdidi de yaşadığı belirtiliyor. Bölgesel seçimlerde ağır darbe yiyen FDP’nin, seçmen tabanını korumak amacıyla, koalisyon içinde muhalefet gibi hareket etmeye başladığı değerlendiriliyor. Oy oranı 2021 seçimlerine göre yarı yarıya azalan FDP’nin koalisyon içinde ölüm kalım savaşı verdiği yazıldı.

ULUSAL GÜVENLİKTE ANLAŞMAZLIK

Sadece FDP değil, SPD ve Yeşiller’in de kritik konularda karşı karşıya geldiği belirtiliyor. Örneğin, başbakanlığı elinde tutan SPD ile dışişleri bakanlığına sahip Yeşillerin, kurulması planlanan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yönetimi konusunda anlaşamadığı için projeyi rafa kaldırmak zorunda kaldıkları belirtildi.

AVRUPA’YI DA VURDU

Üçlü koalisyon arasında ekonomi ve savunma gibi kritik konulardaki görüş ayrılığının, Avrupa Birliği’nin karar alma süreçlerini de etkilediği belirtiliyor. Örneğin, FDP üyesi Alman Ulaştırma Bakanı Volker Wissing’in 2035 yılından itibaren karbon salınımı yapan araçların AB içinde satılmasını yasaklayan karara yönelik itirazları nedeniyle geçen hafta yapılması gereken oylama ertelendi. Yine Alman koalisyonu içinde Ukrayna’ya destek konusundaki anlaşmazlığın da diğer ülkelerde rahatsızlık sebebi olduğu biliniyor.







