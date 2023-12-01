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Dünya

UCM’den İsrail’e destek ziyareti!

04:00 - 1/12/2023 الجمعة
Güncelleme: 03:15 - 1/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsrail’in savaş suçlarının araştırılması için binlerce dilekçenin verildiği Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) skandal bir adım geldi. Savaş suçlarını soruşturmakla görevli UCM Başsavcısı Karim Han, 20 bine yakın sivili katleden, hastaneleri bombalayan İsrail’e destek ziyaretinde bulundu. UCM’den yapılan açıklamada Han’ın 7 Ekim’de hayatını kaybedenlerin yakınlarının daveti üzerine Han’ın İsrail’e gittiği bildirildi. Ziyaretin UCM’de Filistin için yürütülen soruşturmayla alakalı olmadığı iddia edilerek “Ziyaret, tüm mağdurların acısını paylaştığımızı ifade etmek için önemli bir fırsat teşkil etmektedir” denildi. Ziyarete çok sayıda kişi tepki gösterirken, Han’ın İsrail’in savaş suçları işlediği Gazze’nin ziyaret edilmemesi eleştirildi.



#İsrail
#UCM
#Politika
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