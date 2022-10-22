Dünya Ücretsiz market hizmette
AMERİKA

Ücretsiz market hizmette

ABD’de son 40 yılın en yüksek enflasyonu yoksullaşmayı da beraberinde getirdi. Yardımseverler, marketlerde satılmayan ürünleri toplayıp, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Ücretsiz market hizmette
ABD'de yüksek enflasyona karşı yeni girişim.

Yüksek enflasyon, bir süredir ABD’de yaşayan insanların ana problemleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Georgia eyaletinin başkenti Atlanta, yüzde 12’lik enflasyon oranıyla bu yıl fiyatların en çok arttığı ABD şehirlerinden biri. Kentteki marketlerden biri olan The Grocery Spot’ta yoğun bir kalabalık bulunuyor. Halk burada besin maddelerine ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Sakinlerinin yüzde 97’sini siyah Amerikalıların oluşturduğu bölgede bulunan market; uzun süredir aşırı yoksulluk nedeniyle alışveriş yapamayan ABD’lilerin büyük ilgisini çekiyor.

Grubun üyeleri eyalet içinde satılmamış malları aramak için market market dolaşıp akaryakıta haftada 400 dolardan fazla harcıyor.

YENİ YOKSUL SINIF OLUŞTU

Grubun kurucusu Matthew Jones ve Space Mayfield yaptıkaları açıklamada, “Kimsenin ilgilenmediği yeni yoksul bir nüfus var” diye konuştu. Ürünlerin karşılığında gönüllü olarak bağış aldıklarını ifade eden Jones, günde imkanı olmayan 500 kişiye hizmet verdiklerini, bunun ülke ekonomisine dair önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Sosyal medyadan da bağış topladıklarını kaydeden Jones, grup üyeleri olarak sepetlerini dolduran insanları gördükçe kendilerini Robin Hood gibi hissettiklerini söylüyor.

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