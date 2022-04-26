Üçüncü Dünya Savaşı: 16 Mayıs tarihi işaret edildi

15 bin askeri ve 500'den fazla tankını Ukrayna'da kaybeden Rusya yeryüzünü Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmakla tehdit etti, işgalci Vladimir Putin'in tüylerini diken diken edecek başvurunun tarihi de belli oldu.

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya'da bugün ABD'nin ev sahipliğinde çok kritik bir toplantı gerçekleşecek. Ramstein Hava Üssü'nde ABD ve 40'ı aşkın müttefikinin savunma bakanları, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı masaya yatıracak.

Toplantıya ev sahipliği yapacak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pazar günü gerçekleşen Kiev ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada Rusya'nın bir daha başka ülkeleri işgal edemeyecek kadar zayıflatılmasından söz etmişti.

ABD, Ukrayna'ya 713 milyon dolarlık yeni bir silah yardımını Pazartesi günü duyurdu ve Washington'ın işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana gönderdiği yardımın tutarı neredeyse 4 milyar doları buldu.

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Ukrayna'ya Stormer gönderiliyor

Rusya'ya karşı en sert politikaları izleyen bir diğer ülke İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace, Ramstein'e doğru yola çıkmadan önce Ukrayna'ya Stormer zırhlı araçları göndereceklerini ilan etti. İngiliz bakan, Ukrayna'da 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü, 530'u tank olmak üzere 2 binden fazla zırhlı aracın da yok edildiğini söyledi. İngiliz istihbaratına göre, düşürülen Rus savaş uçağı ve helikopteri sayısı ise 60.

"Üçüncü Dünya Savaşı riski hafife alınmamalı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, nükleer bir savaş tehdidinin gerçek olduğunu söyleyip dünyayı şoka sürükledi. Rus televizyonuna konuşan Lavrov, Üçüncü Dünya Savaşı riskinin şu an itibariyla hayli yüksek olduğunu belirtip ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah göndermeyi durdurmasını istedi.

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"Tehlike gerçek, ciddi ve hafife alınmamalı" diyen Rusya'nın bir numaralı diplomatı, NATO müttefiklerinin esas itibarıyla Rus ordusu ile bir savaşla meşgul olduğunu savundu. Rusya Dışişleri Bakanı, NATO üyelerinin Ukrayna'ya yolladığı silahların Moskova için meşru hedef olacağını da ileri sürdü, "Savaş savaş demektir." ifadesini kullandı.

Dünyaya aynı anda duyuracaklar

Rusya'nın batısında 1340 kilometre kara sınırı bulunan Finlandiya ile bir diğer tarafsız komşusu İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesi üzerine aynı anda NATO'ya katılmak için adımlarını hızlandırıyor. Yerel medya, iki İskandinav ülkesinin Mayıs ayında NATO'ya üye olmak istediklerini birlikte duyurmak istediklerini bildiriyor.

Finlandiya'nın Iltalehti gazetesi, başbakanlar Sanna Marin ve Magdalena Andersson'ın 16 Mayıs tarihinde bir araya gelip ittifaka üyelik için başvuruyu duyuracağını yazdı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Iltalehti gazetesindeki haber için yorum yapmayı reddetti ancak iki ülkenin benzer tercihlerde bulunması gerektiği görüşünü yineledi.

Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Baltık bölgesine nükleer silahlar konuşlandıracağını duyurmuştu. Moskova, daha önceki açıklamalarında da 'teknik askeri' önlemler almaktan söz etmiş ve iki ülkenin NATO üyeliğinin sonuçları olacağını kaydetmişti.

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