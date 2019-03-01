Dünya Ugandada internet dedikodusuna vergi geldi kullanıcı azaldı
AFRİKA

​Uganda'da internet dedikodusuna vergi geldi kullanıcı azaldı

Uganda'da internet dedikodusuna vergi geldi kullanıcı azaldı

Uganda'da geçen Temmuz'da internet kullanımına getirilen ek vergilerin yürürlüğe girmesinden sonra milyonlarca kişinin Facebook, Whatsapp ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullanmaktan ve cep telefonuyla para transferi yapmaktan vazgeçtiği açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Yaklaşık 42 milyon nüfuslu Uganda'da aylık asgari ücret 130 bin şilin.
Yaklaşık 42 milyon nüfuslu Uganda'da aylık asgari ücret 130 bin şilin.

Uganda'da internete getirilen ek vergiler kullanıcıları sosyal medyadan uzaklaştırdı.

  • Vergi fikrini, sosyal medya platformlarının "dedikoduyu teşvik ettiğini" öne süren Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ortaya atmıştı. internet kullanımına getirilen ek vergi halk arasında şimdi 'Dedikodu vergisi' olarak anılıyor.

Yasa uyarınca sosyal medya ve cep telefonuyla para gönderme uygulamalarını kullananlardan günde 200 Uganda şilini (5 cent) vergi kesiliyor.

Üç ayda 2.5 milyon kişi internet aboneliğini iptal etti

Uganda İletişim Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk üç ay içinde 2.5 milyondan fazla kişi internet aboneliğini iptal etti.

Uygulama başlarken Maliye Bakanı David Bahati, verginin kamu hizmetlerine kaynak aktarmak için getirildiğini söylemişti.

Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin Mart'ta bakanlığa talimat göndererek "internet üzerinden dedikodu yapılmasının engellenmesi için" vergi konmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Uygulamaya karşı çıkanlar, verginin ifade özgürlüğünü sınırladığını ve ülke ekonomisini etkileyeceğini söylüyor.

Guardian gazetesine göre ülkede bankacılık hizmetlerinin gelişmiş olmaması nedeniyle birçok kişinin para transferini cep telefonları üzerinden yapıyor.

Başkent Kampala'da Irene Ikomu adlı bir avukat hükümetin uygulamadan beklediği kadar para toplayamadığını, buna ek olarak teknoloji ve finans sektörlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Haziran-Eylül aylarını kapsayan dönemde cep telefonlarıyla yapılan para transferlerinin de dörtte bir oranında azaldığı belirtiliyor.

Verginin kaldırılması için yapılan çağrılar yoğunlaşırken İletişim Komisyonu Sözcüsü İbrahim Bbosa, internet kullanımının yakında normale dönebileceğini öne sürdü.

REKLAM

'internete iş yerinden girin'

Bbosa, halka internete işyerlerinden girmelerini tavsiye etti, "internete işten girebiliyorsam işten girerim iş yerinden çıktıktan sonra girmem. İnsanlar sanırım sonunda buna alışacaklar" dedi.

İnsan hakları kuruluşları ise internet kullanımının düşmesinin kaygı verici olduğunu ve bunun ifade özgürlüğüne sekte vuracağını söylüyor.

Yeni partiye ihtiyaç yok

Yeni partiye ihtiyaç yok

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.
100 milyar doları aştı

100 milyar doları aştı

Bakan Albayrak'tan ​Merkez Bankası rezervi açıklaması.
Anket Masası her cuma Yeni Şafakta

Anket Masası her cuma Yeni Şafakta

Anket Masası 81 ilde yapılan kamuoyu yoklamaları ile başladı.
38 bin TLcepte kalacak

38 bin TLcepte kalacak

Faizlerdeki indirim taksitleri düşürecek.
Ankarada DEAŞ operasyonu

Ankarada DEAŞ operasyonu

Başkent'te ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı.
Birkaç hafta içinde ulaşacağız

Birkaç hafta içinde ulaşacağız

Sondajda hedef derinliğe bin metre kaldı.
5.88 milyonaykırı geçiş

5.88 milyonaykırı geçiş

İki köprüden ihlalli geçişte rekor kırıldı.
Sosyete Pazarı hareketlendi

Sosyete Pazarı hareketlendi

Yabancı turistler kent ekonomisini canlandırdı.
Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

​Erdoğan, tanzim satışlarını değerlendirdi.
4 masayla başladılar

4 masayla başladılar

​4 kıta 26 ülkede dünya markası oldular.
Cezalarcaydırıcı olmalı

Cezalarcaydırıcı olmalı

Sağlık Bakanı, 324 TL'lik cezayı az buldu.
Appledan indirim

Appledan indirim

​Servis fiyatları 700 TL daha ucuza gelecek.
Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.
Canikliyeyeni görev

Canikliyeyeni görev

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Bedellidetarihler değişti

Bedellidetarihler değişti

Değişiklik yapılan celp dönemleri duyuruldu.

Erdoğanıntespihine teklif yağıyor

Erdoğanıntespihine teklif yağıyor

Küçük Muhammed'e miting sonrası hediye etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.