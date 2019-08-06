Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecek

Dünya

Keşmir'de işgalci Hint askerleri gerilimi artırıyor

Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda hafta içinde başlayan gerilim artarak devam ediyor. Pakistan polisince yapılan açıklamada, Hindistan'ın Kontrol Hattı'na ateş açması sonucu bir kadının yaralandığı ve çatışmaların yayılması korkusunun sınır hattındaki köylere doğru yayıldığı bildirildi.