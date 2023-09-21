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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD Kongresi'nde F-16 ve füze istedi: Rusya'ya karşı zafer için gerekli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresini ziyaret ederek, Kongre'nin iki kanadından Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer elde edebilmesi için özellikle F-16'lar ve ATACMS füzelerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

21:07 . 21/09/2023 الخميس
AA
Zelenski, ABD Kongresi'ni ziyaret etti

Zelenski, ABD Kongresi'ni ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılan Zelenskiy, New York temaslarının ardından başkent Washington DC'ye geldi ve ABD Kongresi'ni ziyaret etti.

Zelenski, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle görüştü. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski'e zafer elde etmesi için neye ihtiyacı olduğunu sorduğunu aktardı.

"F-16'lar ve ATACMS füzelerine ihtiyacımız var"

Ukrayna'nın özellikle F-16'lar ve ATACMS füzelerine ihtiyacı olduğunu söyleyen McCaul, ABD yönetiminin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlaması gerektiğini söyledi.

McCaul, Kongre'nin çoğunluğunun Ukrayna'ya yardımları desteklediğini belirterek, diğer yandan ABD yönetiminin Ukrayna'da zafer için bir planı olması gerektiği mesajını verdi.

Biden ile de görüşecek

Zelenski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington temaslarında hava savunmasının öncelikli konular arasında yer alacağını kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Zelenski ile Beyaz Saray'da görüşecek.



#Ukrayna
#Rusya
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#Volodimir Zelenski
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