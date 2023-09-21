Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD Kongresi'nde F-16 ve füze istedi: Rusya'ya karşı zafer için gerekli

Rusya-Ukrayna Savaşı, dışarıdan bakanlar için “Bir ileri, iki geri, Mehter Takımı gibi” benzetmesi gibi görünse de yarattığı tahribin haddi hesabı yok. Kayıpları konusunda rakam verilmediği için tarafların 200’er binin üzerinde asker kaybettiği veya sadece Rusya’nın 180 bini yaralı olmak üzere 300 bine yakın asker kaybettiği tahminleri var.