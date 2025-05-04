Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Çekya'da

Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Prag Havalimanı'nda ‘özgür dünyanın lideri' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi karşıladığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çekya'ya resmi ziyarette bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in, resmi ziyarette bulunmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gittiği bildirildi. Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenski'yi Prag Havalimanı'nda Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky karşıladı. Lipavsky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prag Havalimanı'nda ‘özgür dünyanın lideri' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi karşıladığını söyledi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında başta Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Petr Fiala olmak üzere bir dizi temasta bulunacağını ve bölgede yaşayan Ukraynalılarla bir araya geleceğini belirtti.
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