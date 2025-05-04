Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Çekya'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında başta Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Petr Fiala olmak üzere bir dizi temasta bulunacağını ve bölgede yaşayan Ukraynalılarla bir araya geleceğini belirtti.