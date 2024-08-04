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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu. Zelenskiy'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

18:05 - 4/08/2024 Pazar
AA
Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.
Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.

#Volodimir Zelenkiy
#Ukrayna
#F-16
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