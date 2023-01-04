Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rus senaryosunu bozmalıyız
ASYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus senaryosunu bozmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine karşı düzenleyebileceği olası saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus senaryosunu bozmalıyız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gece Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşta daha fazla destek alınması için bazı ülkelerin liderleri ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Zelenskiy gün içinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni seferberlik hazırladığını iddia eden Zelenskiy, "Şu an, ortaklarımızla birlikte savunmamızı güçlendirmemiz gereken bir andır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ülkesine yönelik yeni olası saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını ifade eden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Bu Rus senaryosunu bozmalıyız. Bunun için hazırlanıyoruz. Teröristler kaybetmeli. Yeni saldırılarına yönelik herhangi bir girişim başarısız olmalıdır."

Rus ordusunu, Ukrayna'da sivil altyapıya saldırı yapmakla suçlayan Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Drujkovka şehrinde bulunan "Altaire" buz arenasının dün gece Rus füze saldırısı sonucu yıkıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan Putin ve Zelenskiy'le görüşecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan Putin ve Zelenskiy'le görüşecek

Rusya Denetsk bölgesinde 130'dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı
DÜNYA
Rusya Denetsk bölgesinde 130'dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı
Galatasaray paylaştı:Kayıtlar açıklansın!

Galatasaray paylaştı:
'Kayıtlar açıklansın!'

​Fenerbahçe'nin maçı sonrasında ezeli rakipten paylaşım geldi.
Fenerbahçe geriden geldi

Fenerbahçe geriden geldi

​Sarı-lacivertliler, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Selçuk Bayraktardan Süpersonik Kızılelma müjdesi: Sesin üstünde uçabilecek

'Neden iptal <br>oldu anlamadım'

'Neden iptal
oldu anlamadım'

Jesus, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

​Antalyaspor'un iptal edilen golü tartışma çıkardı.

'Avrupa'daki<br>işim bitti'

'Avrupa'daki
işim bitti'

Cristiano Ronaldo, imza töreninde konuştu.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan üç kişi tutuklandı
Gündem

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan üç kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç kişi, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
Rusya Denetsk bölgesinde 130'dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı
Dünya

Rusya Denetsk bölgesinde 130'dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna çalışan 130'dan fazla yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü bildirdi. Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 807 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 382 tank ve zırhlı araç, 967 çok namlulu roketatar, 3 bin 768 obüs ve havan topu, 7 bin 900 askeri özel araç yok edildi." diye konuştu.
Sözcü Gazetesi'nden okurlarına büyük saygısızlık: 'Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı' haberi yalan çıktı
Ekonomi

Sözcü Gazetesi'nden okurlarına büyük saygısızlık: 'Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı' haberi yalan çıktı

Sözcü Gazetesi Avrupa'yı örnek gösterip Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan haberlerine bir yenisini daha ekledi. "Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı" başlıklı haber dikkat çekerken "Türkiye’de sık sık 'Almanya bizi kıskanıyor' iddiasıyla gündeme gelen Almanya’da hükümet yeni yılla birlikte vatandaşlarına destek yardımlarını uygulamaya almaya başladı" ifadeleri kullanıldı. Ancak Almanya'nın enflasyonla mücadele planı adı altında sunulan haberde söz konusu rakamların çoğu yalan ya da abartı ifadeler olarak karşımıza çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.