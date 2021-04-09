Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiyeye geliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Türkiye-Ukrayna YDSK toplantısının dokuzuncusu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıda iki ülke ilişkileri gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası meseleler de temasların gündeminde yer alacak.

Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiyeye geliyor
Zelenskiy - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) dokuzuncu toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Ukrayna YDSK dokuzuncu toplantısı yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında gerçekleştirilecek.

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İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası meseleler de temasların gündeminde yer alacak.

Görüşmelerde ayrıca, soydaş Kırım Tatarlarının hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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