Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiynden acil ateşkes çağrısı
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nden 'acil ateşkes' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiynden acil ateşkes çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna’nın barış sürecinin yanında olduğunu söyledi. Derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

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DONETSK'TE PATLAMA SESİ

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu. Reuters'ın haberine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentine birkaç kez patlama meydana geldi.

Reuters'a konuşan bir tanık, kentte birçok kez patlama sesi duyulduğunu söyledi.

Diğer yandan yetkililer bölge halkını uyardı.

Patlamanın kaynağı ise henüz bilinmiyor.

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