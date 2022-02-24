Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Putin geniş çaplı bir savaş başlattı barışçıl kentlere saldırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Açıklamanın ardından Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde iki büyük patlama sesi duyuldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Putin'in ülkelerine karşı geniş çaplı bir savaş başlattığını duyurdu.

"PUTİN GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞ BAŞLATTI"

Kuleba açıklamasında, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor." dedi.

"DÜNYA PUTİN'İ DURDURABİLİR"

Ukrayna'nın kendisini savunacağını ve bu savaştan zaferle ayrılacağını söyleyen Kuleba, "Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" diye konuştu.

DÜNYA BM'den Putin'e çağrı: Barışa bir şans verin, zaten çok fazla insan öldü