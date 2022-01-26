Dünya Ukrayna gerilimi tırmanıyor ABDden Rusyanın talebine ret
AMERİKA

Ukrayna gerilimi tırmanıyor: ABD'den Rusya'nın talebine ret

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teklife ilişkin detayları açıkladı. Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini belirten Blinken ayrıca, Kiev'e bu hafta 283 ton askeri mühimmat da dahil askeri yardım gönderdiklerini ve ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabileceklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna gerilimi tırmanıyor: ABDden Rusyanın talebine ret
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

  • Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını teslim etti" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teklife ilişkin detayları açıkladı. Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM SÜRECEK

  • Blinken, Kiev'e bu hafta 283 ton askeri mühimmat da dahil askeri yardım gönderdiklerini ve ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabileceklerini söyledi. Ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini belirten Blinken, NATO'nun "açık kapı politikası"nda değişiklik olmadığını söyledi.

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