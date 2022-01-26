Ukrayna gerilimi tırmanıyor: ABD'den Rusya'nın talebine ret

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.
- Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını teslim etti" ifadesi kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teklife ilişkin detayları açıkladı. Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.
UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM SÜRECEK
- Blinken, Kiev'e bu hafta 283 ton askeri mühimmat da dahil askeri yardım gönderdiklerini ve ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabileceklerini söyledi. Ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini belirten Blinken, NATO'nun "açık kapı politikası"nda değişiklik olmadığını söyledi.