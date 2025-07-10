Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'nun merkezi Paris'te kurulacak

Ukrayna'da görev yapacak "Gönüllüler Koalisyonu" çevrim içi toplantısı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eş başkanlığında gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda Ukrayna'nın askeri gücünün yeniden nasıl canlandırılabileceği ve ordunun durumunu anlamak için yapılacak keşif ziyareti gibi adımlar ile ilgili bilgiler verildi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Gönüllüler Koalisyonu çevrim içi toplantısı, Başbakan Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eş başkanlığında yapıldı.
Macron ve Starmer'ın Londra yakınlarındaki Northwood'da bulunan NATO karargahından katıldığı toplantıda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na katılan ülke temsilcileri de yer aldı.
ABD'nin ilk kez temsil edildiği toplantıya ABD adına Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Senatör Lindsay Graham ve Senatör Richard Blumenthal katıldı.
Ukrayna'ya keşif ziyareti yapılacak
Toplantıda askeri yetkililer, bir ateşkes sonrası Ukrayna'nın askeri gücünün yeniden nasıl canlandırılabileceği ve gelecek yıllarda da Ukrayna ordusunun durumunu anlamak için Ukrayna'ya yapılacak keşif ziyareti gibi adımlar hakkında bilgi verdi.
Askeri yetkililer, ateşkesin ardından Ukrayna'ya bir gücün konuşlandırılmasını sağlamak için planlamanın yapılması konusunda anlaştı.
Toplantıda, bu çalışmaların Paris'te kurulacak, İngiltere ve Fransa tarafından yönetilecek ve başında korgeneral rütbeli bir askerin bulunacağı merkez tarafından yürütüleceği de ifade edildi.
Koalisyon merkezi, taktiksel ve operasyonel düzenlemeleri yapacak, 12 ay sonra merkez Londra'ya taşınacak.
Koalisyon merkezinin bir birimi Ukrayna'da kurulacak ve başında bir tümgeneral bulunacak.
Ateşkesten sonra yapılacaklar kapsamında, Ukrayna askerlerine eğitim verilecek ve mühimmat sağlanacak. Ukrayna hava sahasının güvenliği için koalisyon uçaklarının Ukrayna ile devriye uçuşları gerçekleştirmesi, hava sahasının uluslararası uçuşlara açılması, Karadeniz'deki görev güçlerinin desteklenmesi, mayınların temizlenmesi ve güvenli seyrüseferin sağlanması planlanıyor.
"Çok Uluslu Ukrayna Gücü"
Starmer, barışa odaklandıklarını ancak Ukrayna'yı savaşta tutmak için desteklerini de sürdüreceklerini kaydetti.