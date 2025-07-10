Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'nun merkezi Paris'te kurulacak

İngiltere ve Fransa'nın eş başkanlığında çevrim içi olarak yapılan Ukrayna'da görev yapacak "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında koalisyon merkezinin Paris'te kurulması, 12 ay sonra Londra'ya taşınması kararlaştırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Gönüllüler Koalisyonu çevrim içi toplantısı, Başbakan Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eş başkanlığında yapıldı.

Macron ve Starmer'ın Londra yakınlarındaki Northwood'da bulunan NATO karargahından katıldığı toplantıda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na katılan ülke temsilcileri de yer aldı.

ABD'nin ilk kez temsil edildiği toplantıya ABD adına Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Senatör Lindsay Graham ve Senatör Richard Blumenthal katıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Ukrayna'ya keşif ziyareti yapılacak

Toplantıda askeri yetkililer, bir ateşkes sonrası Ukrayna'nın askeri gücünün yeniden nasıl canlandırılabileceği ve gelecek yıllarda da Ukrayna ordusunun durumunu anlamak için Ukrayna'ya yapılacak keşif ziyareti gibi adımlar hakkında bilgi verdi.

Askeri yetkililer, ateşkesin ardından Ukrayna'ya bir gücün konuşlandırılmasını sağlamak için planlamanın yapılması konusunda anlaştı.

Toplantıda, bu çalışmaların Paris'te kurulacak, İngiltere ve Fransa tarafından yönetilecek ve başında korgeneral rütbeli bir askerin bulunacağı merkez tarafından yürütüleceği de ifade edildi.

Koalisyon merkezi, taktiksel ve operasyonel düzenlemeleri yapacak, 12 ay sonra merkez Londra'ya taşınacak.

Koalisyon merkezinin bir birimi Ukrayna'da kurulacak ve başında bir tümgeneral bulunacak.

Ateşkesten sonra yapılacaklar kapsamında, Ukrayna askerlerine eğitim verilecek ve mühimmat sağlanacak. Ukrayna hava sahasının güvenliği için koalisyon uçaklarının Ukrayna ile devriye uçuşları gerçekleştirmesi, hava sahasının uluslararası uçuşlara açılması, Karadeniz'deki görev güçlerinin desteklenmesi, mayınların temizlenmesi ve güvenli seyrüseferin sağlanması planlanıyor.

"Çok Uluslu Ukrayna Gücü"

"Çok Uluslu Ukrayna Gücü" olarak anılan koalisyonun, Ukrayna ordusuna vereceği destek sayesinde Ukrayna'nın gelecekteki Rus saldırılarına karşı daha caydırıcı olması bekleniyor. Askeri plan, 7 Temmuz'da Paris'te yapılan toplantıda ele alınırken, 30 ülkeden 200 kişi planın hazırlanmasına katkı sundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Starmer, "Ukrayna'yı desteklemek sadece doğru olanı yapmak değil, aynı zamanda ülkemizde güvenliği sağlamak için gerekli olanı yapmaktır. Gönüllüler Koalisyonu bu nedenle ateşkes sonrası yıllarda Rus saldırganlığını engellemek için Ukrayna'ya bir güç konuşlandırmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Starmer, barışa odaklandıklarını ancak Ukrayna'yı savaşta tutmak için desteklerini de sürdüreceklerini kaydetti.







