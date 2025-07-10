Rusya Ermenistan’a asker yığıyor

ABD’nin yakın gelecekte hayata geçmesi planlanan Zengezur Koridoru’nun denetimine talip olması, Rusya’yı harekete geçirdi. Euronews’in Ukrayna istihbarat raporlarına dayandırdığı habere göre Rusya, Ermenistan’daki askeri varlığını artırmak ve bölgede nüfuzunu güçlendirmek için harekete geçti. Ukrayna askeri istihbaratından (HUR) yapılan açıklamada, Moskova’nın Güney Kafkasya’da etkisini genişletmek amacıyla Ermenistan’ın Gümrü kentindeki askeri üste konuşlu birliklerini güçlendirdiği söyleniyor. HUR’un söz konusu açıklaması, Erivan’ın iki gün önce aynı iddiaları kesin bir dille yalanlamasının ardından geldi. Ukrayna istihbaratı, bu kez Rus ordusunun Ermenistan’daki birliklerini takviye etmeyi öngören bir emre ilişkin olduğunu iddia ettiği bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

ERMENİSTAN YALANLAMIŞTI

5 Temmuz’da yayınlanan açıklamada, “Telgrafta, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 8., 18., 49. ve 58. birleşik orduların personeli arasından seçilecek askerlerle birliklerin acilen ikmal edilmesine yönelik adımlar sıralanıyor” ifadelerine yer verildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı aynı gün bu

iddiayı yalanladı.

BELGE İLE İSPATLADI

Günler sonra HUR, "Rus Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi birliklerinin komutanından Ermenistan'daki Rus askeri üssünün 'ikmaline' ilişkin bir emir" olduğunu iddia ettiği bir belge yayınladı. HUR, "Telgraf, Rus Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi'nin 8., 18., 49. ve 58. birleşik ordularının askerleri arasından personel seçerek Rus birliğinin birimlerinin acil 'ikmali' için bir dizi önlem listeliyor" açıklamasını yaptı. Yayımlanan belgede, komutanlara personel seçimini kolaylaştırmaları talimatı veriliyor.

KÜRESEL GÜVENLİĞE TEHDİT

HUR, Rus askerlerinin Ermenistan’a konuşlandırılmasının, “Küresel güvenliği istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir Kremlin stratejisinin parçası” olduğunu öne sürdü. Yapılan açıklamada, “Moskova, etnik çatışmaları körüklemenin yanı sıra Kafkasya’daki askeri varlığını da artırıyor. Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin bozulmasının önceden planlanmış olması kuvvetle muhtemel,” denildi.

TÜRKİYE SINIRINDA

Türkiye sınırına 3,5 km uzaklıktaki Gümrü 100 binden fazla nüfusuyla Ermenistan'ın ikinci büyük şehri. Başkent Erivan'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan şehir, Zengezur rotasında bulunuyor. Ermenistan ve Rusya, 1990'larda Rus askerlerinin Türkiye sınırını koruyabileceği ve aynı zamanda Azerbaycan'ın askeri hareketliliği durumunda Karabağ bölgesine hızlı bir şekilde konuşlanabileceği düşüncesiyle burada 102. Askeri Üssü kurdu. Gümrü'deki 102. askeri üs Güney Kafkasya'daki en büyük Rus askeri tesisi.

ZENGEZUR’DA BİLEK GÜREŞİ

Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Tofiq Zulfugarov, Zangezur üzerindeki pazarlıkların Ermenistan-Azerbaycan geriliminin ötesinde, ABD ve Rusya arasındaki nüfuz savaşının bir parçası haline geldiğini söylemişti. Ermenistan koridorun kontrolünü talep ederken, Rusya ise kontrolün kendisinde olması takdirde bu hamleye karşı çıkmayacağını bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Washington'un ulaşım koridorunun tarafsız bir garantörü olarak bir Amerikan ticari operatörünü devreye sokmayı önerdiği ve bu yolla Rusya'yı sürecin dışında bırakmayı hedeflediği iddiası dile getirilmişti.







