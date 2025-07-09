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Rusya: Donetsk'te Tolstoy yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Rusya: Donetsk'te Tolstoy yerleşim yeri kontrolümüze geçti

15:399/07/2025, Çarşamba
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Tolstoy yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Tolstoy yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Tolstoy yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 226 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 86'sının Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Tolstoy yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.


Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tolstoy yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.


Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 226 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 86'sının Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz'da Ukrayna'nın Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.



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