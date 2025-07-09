Rusya: ABD ekonomiyi siyasi silaha çevirdi

"Bu söylem, ABD'nin adil rekabet ve ulusal güvenlik adı altında uyguladığı gayrimeşru yaptırımları, gümrük vergileri gibi ticari ve ekonomik araçları siyasi baskı unsuru olarak kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu çizgi, uluslararası ekonomik işbirliği mimarisinin bozulmasına yol açıyor, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ve serbest ticaret ilkelerini ihlal ediyor. Bu aşırı korumacılık ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Onlar, rekabet gücünü içeriden oluşturmalı, krizi aşmak için iç rezerv ve kaynakları kullanmalı. Onlar, bunu başka ülkelerin pahasına yapmamalı."