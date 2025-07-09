Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya ile Kuzey Kore arasında doğrudan uçuş dönemi

Rusya ile Kuzey Kore arasında doğrudan uçuş dönemi

17:059/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Kuzey Kore ile doğrudan uçuşları başlatacak Nordwind şirketine gerekli iznin verildiğini bildirdi.

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında başlaması planlanan doğrudan uçuşlara ilişkin bilgilere yer verildi.


  • Buna göre, Nordwind şirketine Moskova ile Pyongyang arasında doğrudan uçuşlara başlaması konusunda izin verilirken, şirket haftada en fazla iki uçuş gerçekleştirebilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore ile ulaşım alanında işbirliğini genişletmek için çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Moskova ile Pyongyang arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan doğrudan tren seferleri 17 Haziran'da tekrar başlamıştı.




#Kuzey Kore
#Nordwind
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni açılan bölümlere yoğun ilgi: Siber Güvenlik bölümü hangi üniversitede var?