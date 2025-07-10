Rusya: Kiev'deki askeri savunma alanındaki işletmelere saldırı düzenledik

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın Kiev'deki askeri savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."