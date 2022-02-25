Rusya: Kiev yönetimi görüşmeleri reddetti

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.
"UKRAYNA MÜZAKEREYİ REDDETTİ"
Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova,
"Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.
UKRAYNA İDDİALARI YALANLADI
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Mariya Zaharova'nın açıklamalarını yalanlayarak,
"Rusya ile her zaman görüşüyoruz. Kiev ve Moskova şu anda müzakerelerin yeri ve zamanını tartışıyor." duyurusunda bulundu.
OYNAT 00:26
Ukrayna kanalı canlı yayını otoparktan yaptı
Ukrayna Parlemantosu resmi kanalı Rada TV, Rus saldırısı ihtimaline karşı canlı yayını otoparktan gerçekleştirdi.
OYNAT 00:18
Ukraynalı kız sığınaktan Putin'e seslendi: Ordunuzu geri çekin
Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi.
Rusya'nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor. Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı bir çocuk Putin'e seslenmek için kameranın karşısına geçti. Buz mavisi gözleriyle ve yüzündeki yara iziyle çektiği görüntüde konuşan çocuk, 'Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin' ifadelerini kullandı..
OYNAT 02:11
CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü: Büyükelçilik 10 gün önce haber verdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden iktidarı hedef aldı. Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasını görmezden gelerek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla itham etti. Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı.
OYNAT 02:38
Bakan Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması: Kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Ukrayna'daki tahliyeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede yaklaşık 16 bin vatandaşın olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 'Kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık. Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz Vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsinler.' dedi.
OYNAT 01:07
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Putin korkunç bir stratejik hata yaptı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'yı görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirten Stoltenberg, 'Putin korkunç bir stratejik hata yaptı. Rusya ağır bedel ödeyecek. Kremlin'in Ukrayna'ya açtığı savaş ne Rusya'nın güvenliğini sağlar ne de uluslararası saygınlık getirir. Bu savaş daha iyi bir gelecek sunmayacak sizin çocuklarınıza.' ifadelerini kullandı.