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Rusya: Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesislerini vurduk

Rusya: Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesislerini vurduk

14:0023/06/2025, Pazartesi
AA
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Rusya: Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesislerini vurduk
Rusya: Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi alanındaki işletmelere, askeri havaalanı altyapısına, mayın ve torpido cephaneliğine yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı ve tüm hedefler başarıyla vuruldu."

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