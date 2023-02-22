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Dünya

Ukrayna İHA’lara vergi muafiyeti getirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ithal insansız hava araçları (İHA), termal kamera ve diğer askeri cihazlara sıkıyönetim döneminde vergi muafiyeti getirilmesini öngören kanunu imzaladı. Ukrayna’da İHA ve diğer malların girişlerinde vergi kolaylığı sağlandı.

17:31 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna ithal İHA'lara geçici olarak vergi muafiyeti getirdi.

Ukrayna ithal İHA'lara geçici olarak vergi muafiyeti getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ithal insansız hava araçları (İHA), termal kamera ve diğer askeri cihazlara sıkıyönetim döneminde vergi muafiyeti getirilmesini öngören kanunu imzaladı. Ukrayna’da İHA ve diğer malların girişlerinde vergi kolaylığı sağlandı.


Zelenskiy İHA'lar, termal kameralar, gece görüş cihazları ve telsizlerin sıkıyönetim sürecinde geçici olarak en fazla 1 Ocak 2024'e kadar gümrük vergisi ve KDV’den muaf tutulmasını öngören kanunu imzaladı.


Söz konusu vergi kolaylıkları Rusya tarafından tanınan ülke menşeli veya işgal altındaki Ukrayna topraklarından ithal edilen mallar için geçerli olmayacak.


Ukrayna Savunma Bakanlığı, 2023 yılında ülkenin silahlı kuvvetleri için İHA satın alımının artırılacağını açıklamıştı.


#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#İHA
#Vergi Muafiyeti
26 dakika önce
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Ukrayna İHA’lara vergi muafiyeti getirdi
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