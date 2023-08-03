Ukrayna Karadeniz'de Rus gemisine saldırı iddialarını reddetti

Ukrayna
Ukrayna ordusu Güney Operasyonel Komutanlığı Sözcüsü Natalya Gumenyuk, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine başarısız saldırı girişiminde bulunduğu iddiasına reddetti.
Gumenyuk, daha önce Rusya'nın Ukrayna'nın imajını zedelemek için Karadeniz'de provokasyonlar hazırlıyor olabileceğini açıkladıklarını anımsattı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu söylemiş, Ukrayna aracının zamanında tespit ve imha edildiğini kaydetmişti.