Ukrayna Karadeniz'de Rus gemisine saldırı iddialarını reddetti

"Hiçbir kanıt ya da olgu sunulmadı, sadece (Rusya) Savunma Bakanlığının bir tutumu var, başka hiçbir şey yok. Bu tam olarak Ukrayna'yı bazı belirli eylemler için kışkırtmak ya da Ukrayna ile işbirliği yapmaya çalışan gemi sahiplerine korku salmak için olabilir"