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Dünya Ukrayna Karadenize iki deniz üssü kuracak
ASYA

Ukrayna Karadeniz’e iki deniz üssü kuracak

Ukrayna Karadeniz'de iki deniz üssü kurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ülkenin güvenliği için orduya yatırım ve yeni kritik çalışmalar devam ediyor. Karadeniz’de, Ukrayna’nın güvenliği için 2 adet deniz üssü inşası başladı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Vladimir Zelenskiy.
Vladimir Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusuna en büyük yatırımın 2020 yılında gerçekleştiğini ifade etti.

İNŞA BAŞLADI

2020 yılındaki orduya ayrılan bütçenin 4 milyar 120 milyon dolar olduğunu aktaran Zelenskiy 2021 yılında bu rakamın düşmeyeceğini ifade etti. Ülkesinde ordu yatırımlarına devam edildiğini söyleyen Zelenskiy, “Ülkenin güvenliği için orduya yatırım ve yeni kritik çalışmalar devam ediyor. Karadeniz’de, Ukrayna’nın güvenliği için 2 adet deniz üssü inşası başladı” dedi.

REKOR YATIRIM

Ülkesinin 2020 yılında savunma sanayine rekor bir yatırım yaptığını söyleyen Zelenskiy, “2021 yılında savunmada fon kesintisi olmayacak. 2020 yılında orduya yatırımların Ukrayna tarihinin en büyüğü oldu. Korona virüs döneminde orduya bütçeyi 1 gravna dahi azaltmadık” ifadelerini kullandı.


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