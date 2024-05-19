Ukrayna kaybediyor: Bir senede kazandığından fazlasını yitirdi

Ukrayna savaşında cephede işer kızışırken, 30 bin kişiyle Harkiv’e yürüyen Rusya, kasaba kasaba Ukrayna topraklarını işgal ediyor. Washington Post’un yayınladığı son analize göre, Ukrayna güçleri, milyarlarca dolarlık yardımla geçen yaz kalkıştığı karşı saldırıda elde ettiği kazanımdan daha fazlasını 5 ayda kaybetti. Rus güçleri son birkaç haftalık süreçte, cephede ciddi kazanımlar etti. Adeta bozguna uğrayan Ukrayna’nın bu başarısızlığının, ABD’den 7 ay geç gelen askeri yardımlar, Ukrayna halkının savaşmaktaki isteksizliği ve Batı’nın desteğini azaltmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

SON İKİ HAFTADA AĞIR HEZİMET

Son iki haftalık süreçte Harkiv’e yönelik saldırılara Ukrayna ordusunun düşük direniş gösterdiği belirtilen raporda, saldırıların 2022’deki ilk Harkiv saldırısından daha ezici olduğu, on binlerce kişinin yerinden edildiği ifade edildi. Rusya’nın kazanımlarının henüz küçük gözüktüğünü belirten uzmanlar, buna karşılık Ukrayna’nın stratejik noktalarda kontrolü kaybettiğini ve işgalin derinleşeceğini vurguladı.

ASKER AZ, SİLAHLAR GEÇ GELDİ

Analistler, Rusya'nın son birkaç haftadaki saldırıyla Ukrayna ordusundaki zafiyetleri açığa çıkardığını belirtti. Başarısızlığın sebeplerine dikkat çeken uzmanlar, konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre Ukrayna güçleri, cephede yeterli askere sahip değil ve halk yeni bir seferberliğe sıcak bakmıyor. Çağrılan askerler ise eğitimsiz. Bunların yanı sıra Washington'ın Ukrayna'ya taahhüt ettiği silahları 7 ay gecikmeli yollaması, top mermisi ve diğer uzun menzilli mühimmat stoklarının azalması da Ukrayna'nın savunmasını zayıflatıyor.

Rusya’yı vurmak için ABD’den istihbarat istedi

Ukrayna, Rusya'daki hedeflerin belirlenmesi için ABD'den istihbarat paylaşımı istiyor. Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a (WSJ), Kiev'in Joe Biden yönetiminden Rusya'daki hedeflerin belirlenmesi için istihbarat paylaşımı yapmasını istediğini söyledi. Ayrıca Ukrayna'nın ABD üretimi silahları Rus topraklarında kullanmayı talep ettiği de öne sürüldü. Beyaz Saray'dan gazeteye yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Rusya içindeki hedeflerin belirlenmesine dair istihbarat paylaşımını ve Rus topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan silahlarının kullanılmasını desteklemediği bildirildi. Ancak WSJ'ye konuşan yetkililer, bu politikanın değişebileceğine işaret ederek Ukrayna'nın taleplerinin Washington tarafından değerlendirmeye alındığını belirtti.







