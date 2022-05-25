Dünya Ukrayna Litvanyadan daha fazla M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı alacak
AVRUPA

Ukrayna Litvanya'dan daha fazla M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı alacak

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya daha fazla askeri araç göndereceklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Litvanyadan daha fazla M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı alacak
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Anusauskas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya yeni bir destek sevkiyatı hazırlıyoruz. 20 M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı, 10 askeri kamyon ve 10 zırhlı SUV aracı (mayın temizleme operasyonları için) yakında Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de ABD'nin, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya 200 M113 verileceğini açıklamıştı.

Kirby, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, yardım paketinde şu silah ve malzemelerin yer aldığını belirtmişti:

  • "18 obüs top sistemi, 10 AN/TPQ 36 topçu ateşine karşı koyma radarı, 2 AN/MPQ 64 hava gözetleme radarı, 300 Switchblade taktik insansız hava aracı, 500 Javeline füzeleri, 200 M113 Zırhı Personel Taşıyıcı, 100 Zırhlı Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç, 11 Mi-17 helikopter, İnsansız Sahil Güvenlik Araçları, Kimyasal, Biyolojik Radyolojik, Nükleer koruma ekipmanı, tıbbi malzeme, 30 bin zırh ve miğfer, 2000 optik ve lazer mesafe ölçer, C4 patlayıcı ve bariyer temizleme ekipmanı, M18A1 Claymore anti-personel mühimmatı."

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