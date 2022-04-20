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Dünya Ukrayna Mariupoldeki asker ve sivillerin tahliyesi için girişimlerini devam ettiriyor
AVRUPA

Ukrayna Mariupol'deki asker ve sivillerin tahliyesi için girişimlerini devam ettiriyor

Ukraynalı yetkililer, büyük kısmı Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde direnişi sürdüren askerlerin ve sivillerin tahliyesi için girişimlerini sürdürüyor.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Mariupoldeki asker ve sivillerin tahliyesi için girişimlerini devam ettiriyor
Ukrayna, Mariupol'deki asker ve sivillerin tahliyesi için girişimlerini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişme" önerisinin ardından Ukraynalı müzakereciler David Arakhamia ile Mihail Podolyak, müzakereler için kente gitmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Asker ve sivillerin tahliyesi konusunda Rus tarafıyla görüşmek üzere Mariupol'a gelmeye hazırız. Delegasyonumuzun temsilcileri, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetleriyle sürekli temas halindedir. Bugün şehir savunucuları ile yapılan bir görüşmede askeri garnizonumuzun tahliyesi için müzakerelerin yapılması önerildi. Rusya da onay verirse müzakereler için şehre gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak da Twitter hesabından, Mariupol'de direnişi sürdüren Azov taburu ile sivillerin kurtarılması için Mariupol'de "özel bir müzakere turu" düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

İnsani koridor açılamadı

Mariupol'de bugün Rusya ile Ukrayna'nın üzerinde mutabakat sağladığı insani koridor açılamadı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusunun ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle bugün Mariupol'deki sivilleri tahliye edemediklerini bildirdi.

Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için çabalarını yarın da sürdüreceklerini kaydetti.

Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde Azov taburunun yanı sıra yaklaşık bin sivilin bulunduğu iddia ediliyor.

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