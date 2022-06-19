Ukrayna Putin'in üst düzey generalini görevden aldığını iddia etti

Rus Baş General Andrey Serdyukov'un Ukrayna'daki Rus birliklerinin maruz kaldığı toplu kayıplar nedeniyle görevden alındığı iddia edildi ve bir Rus kaynağı, ülkenin Ukrayna'daki toplam kayıplarının 50.000'e yakın olduğunu öne sürdü.

Odessa askeri-sivil sözcüsü Serhiy Bratchuk'un aktardığı doğrulanmayan Ukrayna raporları, Putin'in Serdyukov'u görevden aldığı ve yerine 53 yaşındaki General Mihail Teplinsky'yi getirdiğini iddia etti.

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Raporlar doğruysa, kaynaklar Serdyukov'un "özellikle Kiev çevresindeki erken operasyonlarda Rus birimleri arasındaki düşük performanstan ve yüksek kayıplardan sorumlu tutulduğunu" gösteriyor.

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