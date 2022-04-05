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Dünya Ukrayna "Rus filosunun firkateyni Amiral Essene hasar verildi"
AVRUPA

Ukrayna: "Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rus filosunun firkateyni Amiral Essene hasar verildi
Amiral Essen fırkateyni

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, günlük brifingde yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin cesareti ve tecrübesi sayesinde Rus filosunun "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini ifade etti.

NEPTÜN FÜZESİ İLE VURULDU İDDİASI

Fırkateynin Ukrayna'nın geliştirme çalışmalarını tamamladığı Neptün gemisavar füzesi ile vurulduğu iddia ediliyor.

Neptün gemi savar füzesi
Neptün gemi savar füzesi

Kiev Post'un haberine göre Neptün füze bataryısı, 15 Mart'ta, donanmanın yeni oluşturulan kıyı savunma füze taburunun bir parçası olarak donanmanın topçu tugayına katıldı.

Karadeniz'de Rus donanmasına ait Amiral Essen, Suriye'deki askeri operasyon sırasında ateşlediği Kalibr füzeleriyle dikkati çekmişti.

Ukrayna ordusu duyurdu: Rus çıkarma gemisi vuruldu
DÜNYA
Ukrayna ordusu duyurdu: Rus çıkarma gemisi vuruldu

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da
FOTOĞRAF 12
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Ukrayna Rusya savaşında geçtiğimiz günlerde bir yük gemisi Odessa Limanı açıklarından füze isabet ettiği bildirilmiş ve bir gemi personeli yaralanmıştı.
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Japonya'da bir firmaya ait 'Namura Queen' isimli dökme yük gemisi bugün saat 14.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.
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229 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri de eşlik etti.
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Geminin boğaz geçişi esnasından geminin arka bölümünden hasar aldığı kameralara yansırken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Gemi hasar tespit çalışması ve yaralanan personelin tedavisi için İstanbul'da demirledi.
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DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA<br>Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından' Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan 3'e yükseltilmiştir' denildi.
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Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da
Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarından füze isabet etmesi sonucu 1 gemi personelinin yaralandığı arka kısmından da hasar alan gemi hasar tespit çalışması için İstanbul'a geldi.


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