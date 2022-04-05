Ukrayna: "Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, günlük brifingde yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin cesareti ve tecrübesi sayesinde Rus filosunun "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini ifade etti.

NEPTÜN FÜZESİ İLE VURULDU İDDİASI

Fırkateynin Ukrayna'nın geliştirme çalışmalarını tamamladığı Neptün gemisavar füzesi ile vurulduğu iddia ediliyor.

Neptün gemi savar füzesi

Kiev Post'un haberine göre Neptün füze bataryısı, 15 Mart'ta, donanmanın yeni oluşturulan kıyı savunma füze taburunun bir parçası olarak donanmanın topçu tugayına katıldı.

Karadeniz'de Rus donanmasına ait Amiral Essen, Suriye'deki askeri operasyon sırasında ateşlediği Kalibr füzeleriyle dikkati çekmişti.

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