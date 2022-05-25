Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat - 25 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son 24 saatte 100 asker, bir uçak, 11 insansız hava aracı, üç tank ve 19 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 29 bin 450 askerini kaybettiği, Ruslara ait 206 uçak, 170 helikopter, bin 305 tank, 3 bin 213 zırhlı araç, 606 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 218 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 491 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 112 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

REKLAM

Açıklamada, ayrıca Rus ordusunun ülkenin doğusundaki karadan operasyonlarını desteklemek için havadan saldırılarını arttırdığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

FOTOĞRAF 19 Ukraynalı yetkililer, Mariupol'deki enkazı temizleyen işçilerin 200'den fazla ceset bulduğunu söyledi. Liman kentinin belediye başkanının danışmanı Petro Andryushchenko, işçilerin Mariupol'da çöken bir apartmanın bodrum katında çalışırken cesetleri bulduğunu açıkladı. Andryushchenko, cesetlerin çürümekte olduğunu ve pis kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.<br><br> Savaşın üçüncü ayına girmesine ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni keşfedilen ölümlerin, Rusya'nın Kiev'in kuzeyindeki Desna kentinde savaşın başlamasından bu yana 87 kişinin öldüğü en ölümcül füze saldırılarından birini gerçekleştirmesinden bir hafta sonra geldiğini belirtti. <br><br> RUSYA 3 BİNDEN FAZLA HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ<br>Zelenski, Rus ordusunun 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgaline başladığından bu yana ülkeye 2 bin 275 ayrı füzeyle bin 474 füze saldırısı düzenlediğini ve çoğu saldırının sivil hedeflere isabet ettiğini söyledi. Rusya’nın bu süre içinde 3 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da bugüne kadar toplam 3 bin 930 sivilin öldüğünü ve 4 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Sivillerin çoğunun bombardıman, füze ve hava saldırıları nedeniyle öldüğünü bildiren organizasyon, gerçek rakamların “önemli ölçüde daha yüksek” olduğunu duyurdu.<br><br> Zelenski, “İşgalciler bize karşı çok acımasız bir savaş yürütüyor. Nitekim, Avrupa kıtasında 77 yıldır böyle bir savaş olmadı. Düşmanın mümkün olduğu kadar çok insanı ve alt yapıyı yok etmeye çalıştığı tam bir savaş\" dedi.<br><br> ÖLÜ SAYILARI NET OLARAK BİLİNMİYOR<br>Diğer taraftan, Ukraynalılar ve Rus askerlerinin ölüm sayıları net olarak olarak bilinmiyor. Rusya, Savunma Bakanlığı'nın Mart ayı sonunda çatışmada bin 351 askerin öldürüldüğünü açıklamasından bu yana ordudaki ölümleriyle ilgili bir güncelleme sunmadı. UNHCR Ukrayna'da devam eden çatışmaların yetkililerin doğru tahminler yürütmesini engellediğini aktardı. İngiltere Savunma Bakanlığı ise savaşın ilk üç ayında en az 15 bin Rus askeri öldü. Bu rakam Afganistan’daki dokuz yıllık çatışmalarda ölen Rus askeri sayısına eş değer.<br><br> Yetkililer toplamda on binlerce Rus ve Ukraynalının savaş sonucunda öldüğünü tahmin ediyor. Sadece Mariupol'da, en kötü çatışmalardan bazılarının yaşandığı yerde, şehrin belediye başkanı en az 10 bin kişinin öldüğünü söyledi. Zelenski, ayrıca önceki gün yaptığı açıklamada, doğu Ukrayna'daki çatışmalarda her gün 50 ile 100 askerin ölebileceğini söyledi.<br><br> Zelenski’nin tahminleri, Rusya'nın doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki askeri operasyonlarının yoğunluğunu artırdığı ve Zelenski'nin Ukrayna kuvvetlerinin savaş dördüncü ayına girerken Sloviansk ve Severodonetsk şehirlerine saldırmak isteyen Rus birliklerini uzak tuttuğunu söylediği sırada geldi.<br><br> DONBAS’TAKİ ÇATIŞMALAR<br>Rus kuvvetleri, Ukrayna birliklerini doğu Ukrayna'da bir nehir kıyısındaki Sloviansk ve Severodonetsk şehirlerini kuşatmak için topyekün bir saldırı yürütüyor. Buradaki çatışmalar, Moskova'nın doğudaki başarısını veya başarısızlığını belirleyecek. Moskova destekli ayrılıkçılar sekiz yıldır Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaşıyor ve geniş toprak parçalarını ellerinde tutuyorlar. Ukrayna'nın elindeki Donbas bölgesinin en doğu kısmı, Seversky Donets nehrinin doğu kıyısındaki Severodonetsk şehri ve batı yakasındaki ikiz Lysychansk, Rus kuvvetlerinin üç yönden onları kuşatmak için ilerlediği ana savaş alanı haline geldi. .<br><br> Luhansk eyaleti valisi Serhiy Gaidai, “Rusya, Lysychansk ve Severodonetsk'i kuşatmak için bir saldırı gerçekleştirmeye odaklandı. Severodonetsk'teki yangınların yoğunluğu birkaç kat arttı; sadece şehri yok ediyorlar” dedi ve orada yaşayan yaklaşık 15 bin kişi olduğunu da sözlerine ekledi.<br><br> Öte yandan, Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Rus güçleri Svitlodarsk kasabasını da ele geçirdi ve oraya Rus bayrağı dikti. Svitlodarsk, stratejik açıdan önemli Kramatorsk şehrinin yaklaşık 50 km güneydoğusunda yer alıyor.<br><br> Ukrayna'da acılar dinmiyor: Mariupol'deki bir enkazın bodrumundan 200 ceset çıkarıldı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 3 ayı geride kalırken, Ukraynalı yetkililer, liman kenti Mariupol'deki bir apartmanın enkazını kazan işçilerin bodrum katında 200 ceset bulduğunu ve savaşın en kötü acılarından bazılarının yaşandığı harap şehirde daha fazla dehşetin gün yüzüne çıktığını duyurdu. Diğer taraftan, Rusya'nın ayrılıkçıların elindeki Donbas'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder