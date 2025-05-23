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Ukrayna: Rusya, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu

Ukrayna: Rusya, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu

17:2223/05/2025, Cuma
AA
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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Odessa kentindeki liman altyapısına iki balistik füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Oddesa'daki bir liman altyapısına balistik füzelerle saldırdığını belirtti. Saldırıda iki balistik füze kullanıldığını aktaran Kiper, "Düşman, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu. Bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı. Kiper, saldırıda ölen kişinin liman çalışanı olduğunu, yaralı 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

#Rusya-Ukryana savaşı
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